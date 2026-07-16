Mercato Milan LIVE | Zaniolo per la trequarti Mazraoui per la fascia Suggestione Foden

Da pianetamilan.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato del Milan prosegue con l'inserimento di Zaniolo come mezzala e Mazraoui sulla fascia destra. Circolano anche voci su un possibile interesse per Foden, ma nulla di ufficiale. La società continua a monitorare diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora fatto, e le trattative sono in corso. La sessione di mercato rimane aperta fino alla fine di agosto.

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CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 16 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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