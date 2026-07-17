Xpeng L03 il suv coupé punta l’Europa Elettrico o ibrido parte da 34.990 euro – FOTO

Notizia in breve

Il SUV coupé Xpeng L03 si prepara a entrare nel mercato europeo, con prezzi a partire da 34.990 euro. Disponibile in versione elettrica o ibrida, il veicolo si distingue per le caratteristiche tecnologiche e il design moderno. La casa produttrice annuncia l’arrivo del modello, che punta a conquistare la fascia di clienti interessata a veicoli elettrici e ibridi. La commercializzazione nel continente è prevista a breve, senza ulteriori dettagli sui tempi.