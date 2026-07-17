Xpeng L03 il suv coupé punta l’Europa Elettrico o ibrido parte da 34.990 euro – FOTO
Il SUV coupé Xpeng L03 si prepara a entrare nel mercato europeo, con prezzi a partire da 34.990 euro. Disponibile in versione elettrica o ibrida, il veicolo si distingue per le caratteristiche tecnologiche e il design moderno. La casa produttrice annuncia l’arrivo del modello, che punta a conquistare la fascia di clienti interessata a veicoli elettrici e ibridi. La commercializzazione nel continente è prevista a breve, senza ulteriori dettagli sui tempi.
‹ › 1 5 xpeng L03. ‹ › 2 5 xpeng L03. ‹ › 3 5 xpeng L03. ‹ › 4 5 xpeng L03. ‹ › 5 5 xpeng L03. Popolare. Elettrificata. Tecnologica. L’assalto della cinese Xpeng al mercato europeo dell’auto – che in Italia è già cominciato con tre modelli, importati dalla AtFlow, la società appositamente costituita da AutoTorino per commercializzare alcuni selezionati marchi – continua con la L03, un Suv il cui prezzo d’accesso parte da 34.990 euro (Iva inclusa, ma Ipt e messa su strade escluse), quelli richiesti per l’ elettrica “standard range” con 445 chilometri di raggio d’azione, mentre per la Long Range (520 chilometri) ne serviranno almeno 37.990. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
XPeng L03 2026: il nuovo SUV coupé cinese con animo europeo
Notizie e thread social correlati
XPeng L03: il Suv coupé in Italia anche col range extenderIn Italia arriva il nuovo XPeng L03, un SUV coupé disponibile anche con un sistema di range extender.
Leggi anche: Geely Starray EM-i: il SUV ibrido plug-in da 34.900 euro sfida l’Europa
Temi più discussi: Xpeng L03: anche in Italia alla fine del 2026; Nuova Xpeng L03: dal vivo il SUV coupé cinese che sfida Tesla Model Y con EV e Power X; Xpeng L03: ecco il nuovo SUV coupé elettrico con versione range extender | Quattroruote.it; Xpeng L03, il suv coupé cinese con l’Ai fisica che sfida Tesla.
Xpeng L03 arriva in Italia: il SUV coupé elettrico parte da 34.990 euro e sfida i big del mercato ift.tt/EHo9P1S x.com
Un nuovo SUV-Coupé elettrico punta a farsi notare anche in Italia. XPENG amplia la propria gamma con la L03, un modello che abbina design sportivo, abitacolo premium e tecnologie dedicate alla guida intelligente. Sarà disponibile sia in versione 100% ele facebook
Xpeng L03: il Suv coupé che punta a conquistare l’Europa con l’intelligenza artificiale attivaMONACO DI BAVIERA - Nel cuore dell'industria automobilistica europea, Xpeng ha presentato la nuova L03, il modello più importante della ... msn.com
Nuova Xpeng L03: il SUV coupé cinese con AI arriva in 65 paesi!La Xpeng L03 si appresta a diventare una temibile concorrente per marchi blasonati con un prezzo base di 34.990 euro per la versione Standard RWD arrivando a 46.990 euro per la top di gamma Long Range ... hdmotori.it