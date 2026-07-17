Xpeng L03 il suv coupé punta l’Europa Elettrico o ibrido parte da 34.990 euro – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il SUV coupé Xpeng L03 si prepara a entrare nel mercato europeo, con prezzi a partire da 34.990 euro. Disponibile in versione elettrica o ibrida, il veicolo si distingue per le caratteristiche tecnologiche e il design moderno. La casa produttrice annuncia l’arrivo del modello, che punta a conquistare la fascia di clienti interessata a veicoli elettrici e ibridi. La commercializzazione nel continente è prevista a breve, senza ulteriori dettagli sui tempi.

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‹ › 1 5 xpeng L03. ‹ › 2 5 xpeng L03. ‹ › 3 5 xpeng L03. ‹ › 4 5 xpeng L03. ‹ › 5 5 xpeng L03. Popolare. Elettrificata. Tecnologica. L’assalto della cinese Xpeng al mercato europeo dell’auto – che in Italia è già cominciato con tre modelli, importati dalla AtFlow, la società appositamente costituita da AutoTorino per commercializzare alcuni selezionati marchi – continua con la L03, un Suv il cui prezzo d’accesso parte da 34.990 euro (Iva inclusa, ma Ipt e messa su strade escluse), quelli richiesti per l’ elettrica “standard range” con 445 chilometri di raggio d’azione, mentre per la Long Range (520 chilometri) ne serviranno almeno 37.990. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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