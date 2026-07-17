XPeng L03 | il Suv coupé in Italia anche col range extender

In Italia arriva il nuovo XPeng L03, un SUV coupé disponibile anche con un sistema di range extender. La vettura è stata presentata in contemporanea in Europa e in Cina, e sarà venduta in 64 mercati globali.

XPeng continua ad allargare la propria presenza in Europa e lo fa con la nuova L03, un Suv coupé nato con ambizioni globali e presentato contemporaneamente in Europa e Cina per un totale di 64 mercati. Un modello importante per il costruttore cinese, non soltanto perché introduce nuove tecnologie, ma anche perché prova a mettere insieme sportività, spazio e autonomia in un’unica vettura. In Italia sarà distribuita da ATFlow, che aprirà il libro ordini già dalla fine di luglio 2026. Le prime consegne, sia della versione elettrica sia della Power X con range extender, sono invece previste entro la fine dell’anno. Prezzi da 34.990 euro per la variante elettrica, da 37. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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XPENG L03: 530 km e consumi record… NON CI CREDO!

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