Mick Foley ha dichiarato di avere alcuni rimpianti legati alla sua carriera nella WWE e ha espresso critiche nei confronti di WWE Unreal. In un'intervista, l'ex wrestler ha parlato delle decisioni prese durante la sua attività e delle conseguenze fisiche subite. Foley ha anche commentato le modalità di gestione delle sue immagini e delle sue performance da parte dell’azienda. Non sono stati forniti dettagli specifici sui rimpianti o sulle critiche rivolte a WWE Unreal.

Mick Foley non ha mai nascosto il prezzo che ha pagato per la sua leggendaria carriera sul ring. Intervenuto nel corso di The Ariel Helwani Show, il WWE Hall of Famer ha parlato dei bump e delle scelte che oggi non rifarebbe, indicando senza esitazioni i colpi di sedia non protetti alla testa come il suo più grande rimpianto. Foley ha spiegato che agli inizi della sua carriera la conoscenza delle commozioni cerebrali era molto diversa rispetto a oggi. “Quando ho iniziato, una commozione cerebrale era qualcosa che semplicemente superavi. Se non perdevi conoscenza, spesso non veniva nemmeno considerata una commozione.” Guardandosi indietro, l’ex campione WWE è convinto di aver commesso un errore a non proteggersi durante quei colpi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Mick Foley rivela i più grandi rimpianti della sua carriera e critica WWE Unreal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MICK FOLEY PARTS WAYS WITH WWE OVER DONALD TRUMP!

Notizie e thread social correlati

Mick Foley svela il vero motivo dietro l’addio alla WWE: “Non riuscivo più a guardarmi allo specchio”Mick Foley ha annunciato di aver lasciato la WWE perché non riusciva più a guardarsi allo specchio.

AEW: Vivo interesse per Mick Foley, in scadenza con la WWENel mondo del wrestling, si è diffusa una notizia che potrebbe segnare un cambiamento importante.

Si parla di: Mick Foley svela il vero motivo dietro l'addio alla WWE: Non riuscivo più a guardarmi allo specchio.

La citazione della leggenda WWE The Rock scatena il caos all'AEW Double or Nothing 2026Mick Foley, membro della WWE Hall of Fame, ha fatto la sua prima apparizione per All Elite Wrestling durante la trasmissione pre-evento gratuita, e ha subito sollevato il polverone quando ha menzionat ... worldwrestling.it

Mick Foley Surprising New Role With AEW Wrestling RevealedFormer WWE icon Mick Foley has officially been announced to join AEW in a surprising new role for the Double or Nothing 2026 PPV. Fans were shocked when Foley made news about letting his WWE contract ... heavy.com