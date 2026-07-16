La lunga attesa potrebbe essere vicina alla fine. Carlos Alcaraz compare infatti nella entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, primo vero indizio di un possibile rientro dopo il lungo stop causato dall’infortunio al polso destro. Lo spagnolo, campione in carica del torneo, è fermo dall’ inizio di aprile, quando uscì al primo turno di Barcellona, ed è nel frattempo scivolato al terzo posto del ranking Atp. Dopo il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, Alcaraz era stato tra i primi a congratularsi sui social con il rivale. Il numero uno del mondo aveva ricambiato il pensiero durante la conferenza stampa: “Speriamo che torni presto, perché il tennis ha bisogno di lui “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz pronto al rientro? Lo spagnolo compare nella entry list del torneo di Cincinnati. Ci prova anche Musetti

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Carlos Alcaraz Comeback Loading New Injury Report Changes Everything

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