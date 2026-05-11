Sabato 4 giugno si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma la 46ª edizione del Golden Gala, quarta tappa della Diamond League 2026. Sono stati resi noti i nomi degli atleti iscritti, che includono 43 vincitori di medaglie d’oro olimpiche e mondiali. La manifestazione attira ogni anno numerosi atleti di alto livello provenienti da diverse nazioni. La serata prevede competizioni di diverse discipline dell’atletica leggera.

Nella serata di sabato 4 giugno si terrà allo stadio Olimpico di Roma l’edizione numero 46 del Golden Gala, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League 2026. Quest’oggi, in occasione della presentazione ufficiale dell’evento, è stata diramata anche l’entry list del principale meeting italiano in cui figurano tanti big dell’atletica azzurra ed internazionale. Nel complesso sono iscritti per il momento al Golden Gala 43 atleti capaci di conquistare almeno un titolo olimpico o mondiale, mentre allargando il campo ai medagliati globali superiamo le 80 unità. Una vera e propria parata di stelle, in cui si inseriscono anche alcuni personaggi di spicco della Nazionale italiana che potranno misurarsi in un contesto di alto livello due mesi prima del grande obiettivo rappresentato dai Campionati Europei di Birmingham.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, svelata l’entry list del Golden Gala 2026: parata di stelle a Roma, iscritti 43 ori olimpici e mondiali!

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