Workers buyout contro la desertificazione
Ogni anno circa 7.800 imprese familiari sono coinvolte in passaggi generazionali, secondo uno studio del 2024 condotto da Amundi Investment Solution e Teha Group. La maggior parte di queste aziende si trova ad affrontare sfide legate alla continuità, con un passaggio di proprietà e gestione che può rappresentare un momento critico. Lo studio analizza anche le strategie di buyout da parte dei lavoratori, come possibile soluzione per contrastare la desertificazione delle imprese familiari.
Imprese Uno studio 2024 di Amundi Investment Solution - Teha Group stima che 7.800 imprese familiari siano interessate ogni anno dal passaggio generazionale Imprese Uno studio 2024 di Amundi Investment Solution - Teha Group stima che 7.800 imprese familiari siano interessate ogni anno dal passaggio generazionale Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Ogni anno migliaia di imprese affrontano un passaggio cruciale: l’uscita dell’imprenditore fondatore. Uno studio 2024 di Amundi Investment Solution – Teha Group, realizzato per Coopfond, stima che 7. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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