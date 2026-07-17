workers buyout contro la desertificazione

Notizia in breve

Ogni anno circa 7.800 imprese familiari sono coinvolte in passaggi generazionali, secondo uno studio del 2024 condotto da Amundi Investment Solution e Teha Group. La maggior parte di queste aziende si trova ad affrontare sfide legate alla continuità, con un passaggio di proprietà e gestione che può rappresentare un momento critico. Lo studio analizza anche le strategie di buyout da parte dei lavoratori, come possibile soluzione per contrastare la desertificazione delle imprese familiari.