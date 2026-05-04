La banca del futuro e il ruolo delle Bcc contro la desertificazione

Negli ultimi anni si parla molto di come le innovazioni tecnologiche stiano trasformando il settore bancario, con nuove soluzioni digitali che promettono di semplificare i servizi. Tuttavia, alcune banche, tra cui le banche di credito cooperativo, continuano a mantenere un forte legame con le comunità locali, cercando di contrastare i fenomeni di desertificazione finanziaria. La discussione si concentra su quale sarà il ruolo di queste realtà nel contesto di un settore sempre più automatizzato.

La banca del futuro sarà guidata solo da app e algoritmi o manterrà un cuore radicato nel territorio? L’evoluzione del settore del credito ci mostra che la sostenibilità (ESG) non è più un mero esercizio di compliance normativa o di marketing, ma un driver essenziale per la resilienza e la creazione di valore nel lungo periodo. Nel quinto episodio di UniBg x Grins facciamo un viaggio a 360 gradi nell’innovazione finanziaria e sociale. Analizziamo come i grandi istituti europei stiano integrando i rischi climatici e sociali nei loro modelli di business, per poi calarci nella realtà fondamentale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), presidio contro la desertificazione bancaria dei piccoli Comuni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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