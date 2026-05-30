Confindustria | l’allarme di Orsini contro la desertificazione industriale

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Orsini di Confindustria ha espresso preoccupazione per la possibile chiusura di fabbriche a causa della transizione energetica europea. Secondo quanto dichiarato, i costi energetici elevati potrebbero portare alla delocalizzazione di settori strategici. La questione riguarda le fabbriche che potrebbero chiudere o spostare le produzioni in paesi con costi energetici più bassi, minando la presenza industriale locale.

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? Domande chiave Come può la transizione energetica europea causare la chiusura delle fabbriche?. Quali settori strategici rischiano la delocalizzazione a causa dei costi energetici?. Perché le opposizioni politiche sono state assenti al vertice di Roma?. Come influirà il ritorno del nucleare sulla competitività della manifattura italiana?.? In Breve Assemblea tenutasi martedì 26 maggio presso l'Auditorium La Nuvola a Roma.. Esportazioni italiane nel 2025 pari a 563 miliardi di euro nonostante i dazi.. Assenza di Schlein, Conte e Renzi al vertice con Orsini e Meloni.. Settori acciaio, chimica, carta, cemento, ceramica e vetro sotto pressione per costi ETS. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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