? Domande chiave Come può la transizione energetica europea causare la chiusura delle fabbriche?. Quali settori strategici rischiano la delocalizzazione a causa dei costi energetici?. Perché le opposizioni politiche sono state assenti al vertice di Roma?. Come influirà il ritorno del nucleare sulla competitività della manifattura italiana?.? In Breve Assemblea tenutasi martedì 26 maggio presso l'Auditorium La Nuvola a Roma.. Esportazioni italiane nel 2025 pari a 563 miliardi di euro nonostante i dazi.. Assenza di Schlein, Conte e Renzi al vertice con Orsini e Meloni.. Settori acciaio, chimica, carta, cemento, ceramica e vetro sotto pressione per costi ETS. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confindustria: l’allarme di Orsini contro la desertificazione industriale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orsini e l’accusa all’Ue: “Burocrazia lunare, fermatevi”. Poi l’allarme: “Europa a rischio deserto industriale. Salari troppo bassi”Il presidente di Confindustria ha criticato l’Unione Europea, definendo la burocrazia “lunare” e chiedendo di fermarsi.

Orsini lancia l’allarme: “L’Europa rischia il deserto industriale”. “Salari bassi? Le imprese da sole non possono aumentarli”Il presidente di Confindustria ha dichiarato che l’Europa rischia di diventare un “deserto industriale”.

Temi più discussi: Confindustria, Orsini lancia l’allarme all’Assemblea: Servono energia allo Stato e nucleare. RELAZIONE E INTERVENTI; AI, allarme energia di Confindustria: In Italia servono incentivi per software e cloud; Crisi e spopolamento in provincia di Foggia, l'allarme di Confindustria: Ripresa della Capitanata a rischio senza il sostegno dello Stato - FoggiaToday; L’allarme di Confindustria su caro trasporti e ETS.

L’allarme sulla tenuta industriale al centro dell’Assemblea annuale di Confindustria. Tasse e regole pignoramenti sui conti correnti. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 @fcancellato @giubileif @alex24ore @A_Gusmeroli @raffaellapaita @FlamiCami #M x.com

La Lombardia ha approvato la legge sui data center (ed è la prima in Italia) reddit

Cisint (Lega), 'condivido allarme di Confindustria, serve stop a Ets'Condivido parola per parola l'allarme del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: l'Europa non sa cosa sia la competitività e, continuando così, rischia di trasformare il nostro continente in u ... ansa.it

Confindustria lancia l’allarme energia per l’AI in Italia e chiede incentivi a software e cloudLa notizia in sintesi: Emanuele Orsini lega sviluppo dell’intelligenza artificiale a sovranità industriale, dati e sicurezza europea. Confindustria c ... assodigitale.it