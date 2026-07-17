When Lani shoots she always misses
Una wrestler ha sparato e ha mancato il bersaglio. La notizia è stata diffusa dalle autorità, senza altri dettagli su eventuali feriti o conseguenze legali. La scena si è svolta durante un evento pubblico, attirando l’attenzione dei presenti. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza fornire ulteriori informazioni al momento. Nessuna persona è stata arrestata o accusata, e non ci sono aggiornamenti sulle motivazioni o sulle circostanze dell’incidente.
Benritrovati cari amici di Zona Wrestling e appassionati di NXT per il nostro appuntamento settimanale sul terzo show della WWE, ma primo nei nostri cuori. Un’altra settimana è passata e un’altra volta le donne si sono prese, meritatamente il main event, con un triple threat che ci ha consegnato la futura rivincita tra Kendal Grey e Lola Vice uscita vincitrice nel #1 contender match. Match a più donne leggermente abusati ultimamente visto che nella stessa sera c’è stato anche un fatal-4-way per il North American Title, ma d’altronde se ne hai così tante è l’unico modo per dare spazio a tutte. “”: modificando un po’ la catchphrase di Carmelo Hayes, compagno di vita della nostra Kelani Jordan, è questa la situazione quando si avvicina ad un’opportunità titolata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
why song for lanlll
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