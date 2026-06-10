A Ponte San Giovanni, un coro gospel chiamato Roots and Shoots è stato recentemente formato, evidenziando come la musica possa unire persone di diverse culture, età ed etnie. La formazione del coro si inserisce in un'iniziativa che promuove l'inclusione attraverso il canto, sottolineando l’importanza di un linguaggio condiviso come quello musicale. La località di Ponte San Giovanni si conferma come un luogo di incontro e integrazione culturale.

Perugia, 10 giugno 2026 - A Ponte San Giovanni, i "ponti" funzionano sul serio e tengono insieme culture, etnie, stili di vita, età anche se diversi. In questo caso a fare da collante sono le note musicali. Lo dimostra la nascita di " Roots & Shoots ”, il coro gospel interculturale e intergenerazionale promosso dalla Filarmonica Giuseppe Verdi e dalla Jazz & Blues Bridge Band in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo Perugia 12. Il coro si è esibito in questi giorni anche in occasione della chiusura delle scuole per il periodo estivo; a luglio non si esclude la possibilità di un approdo nel centro storico nell’ambito del programma di Umbria Jazz nella sezione UJ4KIDS. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uniti dal linguaggio universale della musica: arriva il coro gospel Roots and Shoots

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