Sci Federica Lani si ferma | addio all’agonismo dopo 25 anni

Dopo 25 anni di carriera, Federica Lani ha deciso di interrompere la sua attività agonistica nello sci. Durante la sua esperienza, ha ottenuto risultati significativi in Coppa Europa, tra cui diverse presenze sul podio e alcune vittorie. La sua carriera è stata segnata anche da infortuni alle ginocchia, che hanno richiesto interventi e riabilitazioni prolungate. La decisione di lasciare lo sci professionistico è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi.

? Cosa scoprirai Quali sono stati i traguardi più alti raggiunti in Coppa Europa?. Come hanno influito gli inforti alle ginocchia sulla sua carriera?. Chi sono le figure chiave che hanno sostenuto il suo percorso?. Come potrà la sua esperienza tecnica aiutare il mondo dello sci?.? In Breve 32 presenze in Coppa Europa e dodicesimo posto a Orcieres Merlette nel 2022.. Tredicesima posizione al superG di Sarentino ottenuta nel febbraio di quest'anno.. Passaggi tecnici presso lo Ski College Veneto di Falcade e Fiamme Gialle.. Sfide fisiche legate a problemi alle ginocchia durante l'attività agonistica.. Federica Lani annuncia il ritiro dalle competizioni sciistiche dopo venticinque anni di attività, lasciando la scena agonistica con un messaggio di profonda gratitudine verso lo sport che l’ha formata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sci, Federica Lani si ferma: addio all’agonismo dopo 25 anni Notizie correlate L’intera comunità si ferma per l’addio a Jacopo, morto a 3 anni dopo 2 settimane di agoniaSerra San Quirico, 4 aprile 2026 – È il giorno del silenzio, del raccoglimento e di un abbraccio collettivo che cerca di sorreggere una famiglia... Addio Bagno Kamala. La titolare si arrende dopo 25 anni: "Incubo Bolkestein"Ravenna, 19 febbraio 2026 – La mitica cucina di pesce casereccia, le tavole da surf impilate sempre pronte ad entrare in acqua alle prime onde, il...