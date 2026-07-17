Due mesi dopo aver perso familiari e colleghi in un conflitto, un giornalista è stato ferito durante la documentazione di un attacco a Khan Younis. Mentre seguiva un bombardamento, è stato colpito al braccio e alla spalla, e il suo collega è stato ucciso. Ha dichiarato di continuare a raccontare Gaza per onorare le vittime, criticando la mancanza di azioni concrete da parte della comunità internazionale.

Due mesi dopo, il 15 dicembre, un attacco israeliano lo ha ferito al braccio e alla spalla mentre documentava un bombardamento a Khan Younis, uccidendo il suo operatore Samer Abu Daqqa. Il 7 gennaio 2024 un altro dei suoi figli, Hamza, ventisettenne e giornalista anche lui per Al Jazeera, è stato ucciso in un raid mentre si trovava in auto con il collega Mustafa Thuraya. L’esercito israeliano lo ha definito un miliziano, un’accusa contestata dalla famiglia e che non è stata verificata in modo indipendente. «Era un figlio leale e devoto, generoso, affettuoso, nobile e responsabile», racconta adesso il padre. «Anche quando non c'ero, sapeva assumersi le proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Wael Al-Dahdouh: «Ho perso mia moglie, i miei figli, i miei colleghi. Continuo a raccontare Gaza anche per onorarli. Il mondo poteva fare molto, ma ha tradito coscienza e umanità»

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