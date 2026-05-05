Carolina Di Domenico ha condiviso di aver messo i figli al primo posto nella sua vita, rinunciando alla mondanità e ammettendo di aver provato invidia per una prima serata televisiva. Ha raccontato di aver iniziato la carriera per caso, passando dal Disney Club agli anni di Mtv, e di aver lavorato anche in radio e recentemente a teatro con Paolo Calabresi. La chiusura improvvisa di Rock and Roll Circus le ha causato una sorpresa negativa.

Conduttrice televisiva e radiofonica, ha attraversato oltre venticinque anni di intrattenimento e racconto musicale in Italia. Esordisce diciannovenne su Rai 1 con Disney Club e diventa uno dei volti simbolo di Mtv Italia nei primi anni Duemila, conducendo indimenticabili programmi cult come TRL-Total Request Live, Hitlist Italia e numerosi format e speciali dedicati alla musica internazionale. Parallelamente costruisce una solida identità anche in radio, dove porta avanti programmi di approfondimento e narrazione musicale, tra cui Rock and Roll Circus, nel palinsesto di Rai Radio 2 dal 2014 al 2025, e 610 sempre sulla stessa emittente con Lillo e Greg.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolina Di Domenico: «Ho messo i miei figli davanti a tutto, ho rinunciato alla mondanità e sì, ho provato anche invidia per la prima serata, ma oggi continuo a raccontare la musica. La chiusura di Rock and Roll Circus? Senza preavviso, una doccia fredda»

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