I tifosi della Vuelle hanno espresso ottimismo riguardo alla squadra, affermando che le basi sono solide. Mancano ancora alcuni dettagli da definire, che determineranno le reali possibilità del club nelle prossime sfide del campionato di A2. La squadra si prepara a completare le operazioni di mercato e a consolidare la propria formazione. La situazione attuale indica che il club sta lavorando per migliorare la rosa in vista delle sfide future.

Mancano ormai pochi tasselli per completare il mosaico, ma i pezzi mancanti sono quelli che indicheranno definitivamente le possibilità di questa Vuelle nelle battaglie che l’aspettano in questo terzo anno consecutivo in A2. Abbiamo fatto un viaggio tra i tifosi per sondarne gli umori e le aspettative rispetto alle mosse di mercato già concretizzate e quelle ancora da fare. Giacomo Milani appare fiducioso: "Nonostante l’uscita di alcuni giocatori che hanno contribuito considerevolmente alla bella stagione scorsa, la Vuelle ha mantenuto una base importante per ripartire con qualità. Tambone, Miniotas e Trucchetti rappresentano un assetto fondamentale e l’arrivo di De Nicolao non può che far pensare alla composizione di un roster competitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, tifosi in linea con il club: "Basi buone"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli-Bologna, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblicoPer il match Napoli-Bologna di lunedì 11 maggio alle ore 20, Trenitalia, in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, ha deciso...

Colpo Vuelle, si accende l’estate dei tifosi. Il regista De Nicolao è a un passo da PesaroLa Vuelle sta per annunciare l’ingaggio di Andrea De Nicolao come nuovo playmaker.

Argomenti più discussi: Colpo Vuelle, si accende l’estate dei tifosi. Il regista De Nicolao è a un passo da Pesaro; Vuelle, Andrea De Nicolao accende i motori: Ora voglio ripagare la passione dei tifosi; Vuelle Andrea De Nicolao accende i motori | Ora voglio ripagare la passione dei tifosi; Colpo Vuelle si accende l’estate dei tifosi Il regista De Nicolao è a un passo da Pesaro.

Vuelle, tifosi in linea con il club: Basi buoneDopo la partenza di gran parte della rosa, il giudizio positivo sull’operato della società: De Nicolao Grande innesto, ora mettiamo le ali ... sport.quotidiano.net