Napoli-Bologna buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico

Per il match Napoli-Bologna di lunedì 11 maggio alle ore 20, Trenitalia, in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, ha deciso di prolungare il servizio dei treni della Linea 2 oltre l’orario di chiusura abituale. Questa misura riguarda i treni regionali che collegano la città, offrendo un’opportunità in più ai tifosi che utilizzeranno i mezzi pubblici per raggiungere lo stadio e tornare a casa.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha predisposto la circolazione dei treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli-Bologna di Serie A, in programma lunedì 11 maggio alle ore 20.45 allo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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