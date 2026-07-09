La Vuelle sta per annunciare l’ingaggio di Andrea De Nicolao come nuovo playmaker. Il giocatore, già protagonista del campionato italiano, ha vinto il titolo di campione d’Italia nel 2019 con Venezia e ha contribuito alla promozione in serie A nel 2025 con Cantù, società di cui si è separato alla fine dell’ultima stagione. L’accordo tra il giocatore e la squadra potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.

La Vuelle piazza il colpaccio in cabina di regia. Già oggi la società potrebbe annunciare la firma di Andrea De Nicolao, veterano del campionato italiano, campione d’Italia nel 2019 con Venezia di cui è stato uno dei giocatori cardine per sette stagioni, promosso in serie A nel 2025 con Cantù, piazza che ha lasciato a fine stagione. La trattativa con il play classe ‘91, ormai in stato avanzato, è serrata e il club pesarese spera di poterlo annunciare in giornata sparigliando le carte di un mercato che con questo acuto può riaccendere l’entusiasmo della piazza che non aspettava altro che un nome importante per capire a cosa si punta davvero.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo Vuelle, si accende l’estate dei tifosi. Il regista De Nicolao è a un passo da Pesaro

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