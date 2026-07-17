La presidente della Commissione europea ha incontrato il presidente ucraino a Kiev. Durante l'incontro, è stato annunciato l'avvio di una nuova Partnership Industriale per la Difesa, focalizzata sulla protezione degli spazi aerei. La collaborazione mira a rafforzare le capacità di difesa del paese, con particolare attenzione ai droni. La firma di accordi è avvenuta nel corso della visita, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

(Agenzia Vista) Kiev, 13 luglio 2026 "Il mio primo punto riguarda il modo in cui ci stiamo unendo per proteggere i vostri cieli. Abbiamo infatti appena avviato la nostra Partnership Industriale per la Difesa. Si tratta di un grande passo avanti, e al centro di questo accordo c'è una nuova intesa sui droni. Di cosa si tratta, concretamente? Questa nuova cooperazione si svilupperà attorno a joint venture, con trasferimenti tecnologici mirati, competenze e investimenti nei settori a duplice uso (dual-use) in Ucraina. L'obiettivo è unire il meglio dell'ecosistema dei droni dell'Ucraina e dell'Unione Europea. Ovvero, ad esempio, l'ingegno ucraino testato ogni giorno sul campo di battaglia e la forza industriale dell'Unione Europea, in grado di produrre rapidamente e su vasta scala. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Von Der Leyen incontra Zelensky a Kiev: Nuova partnership di difesa 'Drone Deal'

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