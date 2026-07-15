Von der Leyen | intesa con Kiev firmiamo il ‘Drone Deal'

L’Unione Europea e Kiev hanno firmato un accordo riguardante droni, denominato “Drone Deal”. Secondo un rappresentante dell’UE, l’Ucraina sta diventando un fornitore netto di sicurezza per l’Europa, contribuendo con capacità che prima si limitavano ad essere importate. La firma dell’intesa riguarda specificamente la collaborazione e l’utilizzo di droni tra le parti. La dichiarazione sottolinea come l’Ucraina, attraverso questa collaborazione, stia rafforzando il ruolo di fornitore di capacità di sicurezza nel continente.

“Ogni giorno l’Ucraina rende l’Europa più forte. L’Ucraina è passata, sotto molti aspetti, dall’essere un acquirente a diventare un fornitore netto di sicurezza per l’Europa. E ciò comporta anche un nuovo modo di collaborare. Ed è per questo che sono lieta di lanciare, insieme a te, Volodymyr, un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra l’Ue e l’Ucraina. Quello che stiamo firmando è il nostro Drone Deal”. Così Ursula von der Leyen ha annunciato, al fianco di Volodymyr Zelensky, la nascita di un nuovo accordo industriale nel settore della difesa tra Ue e Ucraina. “Negli ultimi mesi, l’Ucraina ha siglato accordi di questo tipo sui droni con diversi paesi, dall’Europa al Medio Oriente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Von der Leyen: Intesa sui droni con Kiev, conosciamo le minacce che corre l'Europa

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