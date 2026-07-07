Zelensky rilancia l’adesione alla Nato von der Leyen spinge l’Europa della difesa

Un alto funzionario europeo ha affermato che l’obiettivo è rafforzare la capacità di difesa del continente attraverso maggiori investimenti, produzione e coordinamento tra gli stati membri. Si sottolinea che questa strategia non deve escludere l’alleanza con la Nato e prevede l’integrazione dell’Ucraina come partner nelle aree industriale, tecnologica e militare. La proposta mira a creare un sistema di difesa più autonomo e compatto.

Un’Europa più capace di finanziare, produrre e coordinare la propria difesa, senza separare questo rafforzamento dalla Nato e con l’Ucraina integrata come partner industriale, tecnologico e militare. È questo il quadro che emerge dagli interventi di Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky al Nato Defence Industry Forum di Ankara. La presidente della Commissione europea ha indicato negli acquisti comuni, nella mobilità militare e negli investimenti produttivi gli strumenti per colmare le carenze del continente. Il presidente ucraino ha portato nel confronto l’esperienza maturata nella guerra con droni e sistemi di difesa aerea, chiedendo di trasformarla in cooperazione stabile e in un ruolo più pieno di Kyiv nella sicurezza europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Zelenskyy renews push for Ukraine to join NATO, Nordic and Baltic leaders back it | Morning Report

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