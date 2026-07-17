Terrorismo 17enne jihadista fermata dalla polizia | voleva il martirio in nome di Allah

Notizia in breve

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di terrorismo. Secondo le fonti, avrebbe reclutato altri giovani online e scambiato manuali per la costruzione di bombe. La minorenne avrebbe manifestato l’intenzione di ottenere il “martirio in nome di Allah”. L’indagine ha portato al suo fermo, mentre si stanno verificando ulteriori collegamenti e messaggi trovati sul suo cellulare.