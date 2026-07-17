Terrorismo 17enne jihadista fermata dalla polizia | voleva il martirio in nome di Allah
Una ragazza di 17 anni è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di terrorismo. Secondo le fonti, avrebbe reclutato altri giovani online e scambiato manuali per la costruzione di bombe. La minorenne avrebbe manifestato l’intenzione di ottenere il “martirio in nome di Allah”. L’indagine ha portato al suo fermo, mentre si stanno verificando ulteriori collegamenti e messaggi trovati sul suo cellulare.
Un altro arresto per terrorismo e stavolta a essere fermata è una minorenne, 17enne, che reclutava coetanei sul web e scambiava manuali per costruire bombe. Questa mattina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una la giovane, con passaporto italiano e residente nella provincia di Pavia, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare che ne dispone il collocamento in comunità. L’accusa è pesantissima: partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, è il frutto di un meticoloso lavoro di monitoraggio della rete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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