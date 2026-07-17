Sono pronta al martirio in nome di Allah | 17enne pavese indagata dalla Digos per terrorismo internazionale di matrice islamica

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 17 anni residente a Pavia è indagata dalla Digos per terrorismo internazionale di matrice islamica. Secondo le indagini, avrebbe partecipato a gruppi jihadisti collegati allo Stato islamico, condividendo materiale di propaganda e manuali per la realizzazione di ordigni artigianali. In chat avrebbe anche espresso la volontà di morire in nome di Allah.

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Pavia, 17 luglio 2026 –  Avrebbe partecipato a gruppi jihadisti riconducibili allo Stato islamico, condividendo materiale di propaganda dell'Isis e manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali, oltre a manifestare in chat "la propria volontà di martirio in nome di Allah ". Ruota attorno a questo impianto accusatorio l'indagine che ha portato all'arresto di una diciassettenne italiana, residente in provincia di Pavia. La giovane, indagata per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, è stata arrestata dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di collocamento in comunità emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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