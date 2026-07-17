Sono pronta al martirio in nome di Allah | 17enne pavese indagata dalla Digos per terrorismo internazionale di matrice islamica

Notizia in breve

Una ragazza di 17 anni residente a Pavia è indagata dalla Digos per terrorismo internazionale di matrice islamica. Secondo le indagini, avrebbe partecipato a gruppi jihadisti collegati allo Stato islamico, condividendo materiale di propaganda e manuali per la realizzazione di ordigni artigianali. In chat avrebbe anche espresso la volontà di morire in nome di Allah.