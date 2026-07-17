Volley Serie A2 | stilato il calendario del campionato che partirà il 18 ottobre contro l’ex Mastrangelo Poi trasferta a Lagonegro Conad | esordio in casa contro Belluno
Il campionato di serie A2 di pallavolo inizia il 18 ottobre con una gara contro l’ex Mastrangelo. La squadra affronta poi una trasferta a Lagonegro. La prima partita in casa è contro Belluno. La formazione di Reggio, promossa sul campo e ammessa alla serie, conosce ora il calendario completo della regular season.
E’ stato stilato il calendario di serie A2 di pallavolo, che impegna anche il Volley Tricolore di Reggio. Dopo aver conquistato sul campo la promozione e ottenuto l’ammissione al campionato, la formazione granata conosce ora il proprio cammino nella regular season. Un percorso che metterà subito alla prova la squadra di coach Tommaso Zagni in una categoria di alto livello, dove ogni domenica rappresenterà una sfida contro realtà prestigiose della pallavolo italiana. La Conad esordirà il 18 ottobre al PalaBigi contro Belluno, con ritorno il 10 gennaio. A seguire le sfide contro Rinascita Lagonegro (andata 251026-ritorno 170127), Sviluppo Sud... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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