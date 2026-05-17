Domotek vuole la serie A2 | al PalaCalafiore si gioca la finalissima contro Belluno
Oggi si gioca la finalissima tra Domotek e Belluno al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La squadra di casa punta alla promozione in Serie A2, mentre gli avversari arrivano per conquistare il titolo. L’atmosfera è carica di entusiasmo tra i tifosi, pronti a sostenere la propria formazione. La partita rappresenta l’appuntamento decisivo di questa stagione, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il risultato. La città si prepara a vivere un evento sportivo importante.
Oggi è il giorno. Reggio Calabria aspetta cifre da capogiro, entusiasmo e voglia di vincere. Tutti sotto rete, tutto in una partita. Chi vince vola in A2, chi perde, resta in Serie A3.Si gioca alle ore 19 al PalaCalafiore. Quarta gara decisiva della stagione per la Domotek Volley, probabilmente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Alfredo Auspici. . Riflessioni mattutine di un uomo confuso BUONA #domenica 17 #maggio STASERA AL #PALACALAFIORE Domotek volley Rc #domotek #belluno PER LA SERIE A2 #BARCELLONA PallacanestroViola #reggiotv #chistisimu #BIC Reg - Facebook facebook
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