Calendario Serie A 2026 2027 il Napoli esordirà in trasferta contro il Genoa

Il calendario della Serie A 20262027 è stato presentato al Teatro Regio di Parma durante il Festival della Serie A. La prima giornata vede il Napoli impegnato in trasferta contro il Genoa.

Presso il Teatro Regio di Parma, all'interno del Festival della Serie A, è stato svelato il calendario del campionato di calcio 20262027.Il Napoli esordirà in trasferta contro il Genoa nel weekend del 22 e 23 agosto. L'esordio al Maradona ci sarà sette giorni dopo contro il Como. Il primo big. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite

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CALENDARIO INTER SERIE A 2026/27 1ª Inter-Monza 2ª Cagliari-Inter 3ª Inter-Napoli 4ª Inter-Udinese 5ª Roma-Inter 6ª Inter-Parma 7ª Bologna-Inter 8ª Inter-Fiorentina 9ª Venezia-Inter 10ª Milan-Inter 11ª Inter-Como 12ª Atalanta-Inter 13ª Inter-Genoa 14ª Fr x.com

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