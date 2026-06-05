Calendario Serie A 2026 2027 il Napoli esordirà in trasferta contro il Genoa

Da napolitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il calendario della Serie A 20262027 è stato presentato al Teatro Regio di Parma durante il Festival della Serie A. La prima giornata vede il Napoli impegnato in trasferta contro il Genoa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Presso il Teatro Regio di Parma, all'interno del Festival della Serie A, è stato svelato il calendario del campionato di calcio 20262027.Il Napoli esordirà in trasferta contro il Genoa nel weekend del 22 e 23 agosto. L'esordio al Maradona ci sarà sette giorni dopo contro il Como. Il primo big. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite

Video Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alle 18.30 il calendario di Serie A, la prima è Genoa-Napoli poi subito Napoli-Como (LIVE)

Leggi anche: Serie A, ecco il calendario 2026-2027

Temi più discussi: Aspettando il Calendario della Serie A Enilive 2026/27; Serie A, venerdì 5 giugno il calendario 2026/27; Domani il calendario Serie A 2026/27: come scoprirlo LIVE su Sky; Calendario Serie A 2026/2027, svelati tutti i criteri: l'asimmetria, i derby e le finestre Fifa.

calendario serie calendario serie a 2026Sorteggio calendario Serie A. La prima giornata: Roma in casa con la Fiorentina, Lazio a Bologna. Alla terza Juve-Milan e Inter-NapoliBologna-Torino Fiorentina-Napoli Frosinone-Como Juventus-Atalanta Milan-Lecce Monza-Sassuolo Parma-Genoa Roma-Inter Udinese-Cagliari Venezia-Lazio Atalanta-Frosinone Cagliari-Bologna Como-Sassuolo Gen ... leggo.it

calendario serie calendario serie a 2026Ecco la nuova Serie A: il calendario del campionato 2026/2027 | LIVESvelato il calendario della nuova Serie A per la stagione 2026/2027: la compilazione delle 38 giornate di campionato e tutti i big match ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web