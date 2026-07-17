volley a2 maschile fisiomed macerata inizio con avversari di valore

"L’inizio sarà con squadre di alta fascia, quindi ci sarà da lavorare molto bene nel precampionato per farci trovare pronti". È quanto dice Italo Vullo, direttore generale della Fisiomed Macerata, dopo la pubblicazione del calendario di A2 di volley maschile. "Napoli, Palmi, Fano e Grottazzolina credo siano le favorite per i primi posti della classifica. Vincere aiuta a vincere, quindi sarà importante partire comunque bene per avere quel morale utile per il proseguo". Si profila un cammino affascinante e anche ricco di insidie con dicembre che si preannuncia intenso e ricco di appuntamenti di fascino. Al Banca Macerata Forum arriveranno Belluno e Reggio Calabria, in trasferta si giocheranno i derby contro Fano e Grottazzolina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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