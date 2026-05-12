La squadra di volley maschile di serie A2 ha annunciato l’ingaggio di un nuovo regista proveniente dalla Bulgaria. Si tratta di Stoil Palev, che ha vestito anche la maglia della nazionale e vanta il titolo di vice campione del mondo. L’atleta si unirà alla formazione per la prossima stagione, portando esperienza e competenza nel ruolo di alzatore. L’accordo con il club è stato ufficializzato nelle ultime settimane.

La regia biancorossa sarà affidata al bulgaro Stoil Palev. Il nuovo alzatore della Essence Hotels per la stagione 2026-27 è nato a Sofia nel 2003 e proviene dal Levski con cui ha giocato nel massimo campionato bulgaro: "Questa è la mia prima esperienza fuori casa – esordisce Stoi Palevl –, tutto per me rappresenterà una novità. Sono sicuro che sarà un’esperienza positiva e che mi adatterò presto, anche perchè verrò in un paese in cui la pallavolo non è solo uno sport ma anche una cultura, un’opportunità straordinaria non solo come sportivo ma anche come persona". Vice campione del mondo con la Bulgaria di Blengini e convocato con la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley serie A2 maschile: ingaggiato il forte regista bulgaro. Palev, un vice campione del mondo per l’Essence Hotels

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