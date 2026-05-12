Volley serie A2 maschile | ingaggiato il forte regista bulgaro Palev un vice campione del mondo per l’Essence Hotels
La squadra di volley maschile di serie A2 ha annunciato l’ingaggio di un nuovo regista proveniente dalla Bulgaria. Si tratta di Stoil Palev, che ha vestito anche la maglia della nazionale e vanta il titolo di vice campione del mondo. L’atleta si unirà alla formazione per la prossima stagione, portando esperienza e competenza nel ruolo di alzatore. L’accordo con il club è stato ufficializzato nelle ultime settimane.
La regia biancorossa sarà affidata al bulgaro Stoil Palev. Il nuovo alzatore della Essence Hotels per la stagione 2026-27 è nato a Sofia nel 2003 e proviene dal Levski con cui ha giocato nel massimo campionato bulgaro: "Questa è la mia prima esperienza fuori casa – esordisce Stoi Palevl –, tutto per me rappresenterà una novità. Sono sicuro che sarà un’esperienza positiva e che mi adatterò presto, anche perchè verrò in un paese in cui la pallavolo non è solo uno sport ma anche una cultura, un’opportunità straordinaria non solo come sportivo ma anche come persona". Vice campione del mondo con la Bulgaria di Blengini e convocato con la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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