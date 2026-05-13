Finali nazionali under 19 di volley maschile L’Axore Macerata parte col botto | due vittorie

Le finali nazionali under 19 di volley maschile sono iniziate con l’Axore Macerata che ha conquistato due vittorie nelle prime partite della fase iniziale del campionato. La squadra si è subito distinta, mostrando un buon rendimento nelle prime gare disputate. La manifestazione si svolge in diverse sedi e coinvolge le migliori squadre della categoria, con le partite che proseguono per determinare le qualificazioni alle fasi successive.

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