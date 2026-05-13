Finali nazionali under 19 di volley maschile L’Axore Macerata parte col botto | due vittorie
Le finali nazionali under 19 di volley maschile sono iniziate con l’Axore Macerata che ha conquistato due vittorie nelle prime partite della fase iniziale del campionato. La squadra si è subito distinta, mostrando un buon rendimento nelle prime gare disputate. La manifestazione si svolge in diverse sedi e coinvolge le migliori squadre della categoria, con le partite che proseguono per determinare le qualificazioni alle fasi successive.
Parte con due vittorie il cammino della Pallavolo Macerata, targata Axore, nella fase iniziale del campionato nazionale under 19. La formazione di coach Romano Giannini ha battuto all’esordio Montecchio 3-1 (25-15, 25-23, 23-25, 25-23) in una partita in cui i maceratesi hanno affrontato molto bene il primo set, poi nei successivi la squadra è scesa nei fondamentali ma ha avuto la capacità di difendere meglio degli avversari. In questa partita Axore Macerata ha schierato: Garello 32, Di Tullio, Dolcini 6, Napoli (l), Zamparini 9, Trucchia, Barabucci, Graziani, Marchetti 6, Forconi 2, Falcetta (l), Lanciotti 5. Ne. Giustozzi, Sbaffo. Nel...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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