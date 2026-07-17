Vittorio Feltri ha scritto un articolo sul Giornale ricordando la morte della moglie, Enoe Bonfanti, avvenuta ieri all’età di 88 anni. Feltri ha espresso di non riuscire a vivere senza di lei, sottolineando che lui, la moglie e i figli erano consapevoli di questa difficoltà. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La notizia è stata pubblicata senza ulteriori approfondimenti.

"Lo sapevo io, lo sapeva lei, lo sanno i miei figli: non penso di riuscire a vivere senza averla al fianco": un ricordo commosso quello che Vittorio Feltri scrive sul Giornale a proposito di sua moglie, Enoe Bonfanti, morta ieri all'età di 88 anni. "Non sapevo di dover vivere questo momento. Ho sperato con tutte le mie forze che non capitasse", aggiunge il direttore editoriale del quotidiano. Che poi rivela di aver "conosciuto momenti di pace, tutti legati a lei". "In qualsiasi situazione mi trovassi, anche lontano, anche quando sapevo che in quel preciso momento era arrabbiata con me, pensavo: lei è casa. Mi aspettava. Comunque fossi arrivato, avrei trovato la tavola imbandita e due bocconi da mangiare insieme", racconta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vittorio Feltri, il ricordo straziante di Enoe: "Non posso vivere senza di lei"

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