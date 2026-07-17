enoe era casa e isola di pace non posso vivere senza di lei

Un individuo ha dichiarato di non poter vivere senza una persona cara, che definisce come una presenza di pace e casa. Ha riferito di non aver previsto di dover affrontare questa situazione e di aver sperato che non si verificasse. La persona ha anche detto che questa perdita sarà difficile da sopportare, sia per lui che per i figli. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa assenza.

Non sapevo di dover vivere questo momento. Ho sperato con tutte le mie forze che non capitasse. Lo sapevo io, lo sapeva lei, lo sanno i miei figli: non penso di riuscire a vivere senza averla al fianco. Non so rivolgermi a lei come fanno tanti, non so parlare ai morti. Non so fingere una speranza che vorrei avere e non ho: quella di saperla felice da qualche parte, protettrice mia, dei nostri figli e dei nipoti. Posso soltanto dire a voi che le voglio bene. Stavo per scrivere che sono felice di averla avuta, ma ho sbagliato parola. La felicità non mi è mai appartenuta, e tanto meno mi apparterrà d'ora in poi. Ho conosciuto momenti di pace, questo sì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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