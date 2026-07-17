Vitamina D e sole cosa dice davvero lo studio sugli over 65 

Uno studio recente ha analizzato i livelli di vitamina D negli over 65 durante l’estate, mettendo in discussione l’idea che l’esposizione al sole sia sufficiente a mantenere valori ottimali. I risultati indicano che molte persone di questa fascia di età, anche con esposizione solare regolare, presentano carenze di vitamina D. La ricerca sottolinea come la produzione naturale di questa vitamina possa non essere sempre adeguata, anche in presenza di condizioni di sole.

Nelle scorse settimane una ricerca sulla vitamina D in estate ha messo in dubbio la convinzione che la luce solare della bella stagione sia sufficiente a ripristinare livelli corretti di questa sostanza, preziosa per la salute delle ossa. Ma che cosa dice davvero la ricerca, pubblicata sull’European Journal of Clinical Nutrition (e finanziata da Better You Ltd, un’azienda britannica del settore salute e benessere che produce e vende integratori alimentari)? Lo studio, condotto da esperti del Centro di Ricerca su Nutrizione Umana ed Esercizio Fisico dell’ Università di Newcastle, nel Regno Unito, ha analizzato i livelli di vitamina D di quasi 300 persone provenienti da tutto il Nord della Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Vitamina D: prima di credere ai titoli, leggiamo lo studio

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