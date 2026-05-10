Avere figli rende più felici? Cosa dice lo studio su 5.500 persone

Da open.online 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca ha analizzato le risposte di circa 5.500 persone per capire se avere figli influisca sulla felicità quotidiana. Lo studio ha preso in esame vari indicatori di benessere, concentrandosi sui momenti di routine e non su eventi eccezionali. I risultati mostrano che la relazione tra genitorialità e soddisfazione personale non è così semplice come spesso si pensa.

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Diventare genitori rende più felici? Una domanda considerata scontata da molti, ma che la ricerca oggi mette in discussione: se si considerano indicatori di benessere e felicità non in momenti eccezionali ma nella quotidianità, il quadro in effetti appare molto meno lineare di quanto si pensi. Il  nuovo studio  pubblicato su  Evolutionary Psychology, che ha coinvolto oltre 5.500 persone in 10 Paesi, prova proprio a misurare questo aspetto: non l’intensità di alcune emozioni, ma il benessere nel tempo. Il risultato è che, nel complesso, non emergono differenze significative tra chi ha figli e chi non ne ha. Un dato che non nega la gioia della genitorialità, ma invita a guardarla per quello che è: un’esperienza capace di cambiare profondamente la vita, senza per forza tradursi in un aumento stabile della felicità.🔗 Leggi su Open.online

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