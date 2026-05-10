Avere figli rende più felici? Cosa dice lo studio su 5.500 persone

Una ricerca ha analizzato le risposte di circa 5.500 persone per capire se avere figli influisca sulla felicità quotidiana. Lo studio ha preso in esame vari indicatori di benessere, concentrandosi sui momenti di routine e non su eventi eccezionali. I risultati mostrano che la relazione tra genitorialità e soddisfazione personale non è così semplice come spesso si pensa.

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