Alzheimer e diamante mandarino | cosa ci dice lo studio sul cervello dell’uccellino canoro

Da quotidiano.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recento condotto presso un'università americana analizza il cervello del diamante mandarino, un uccellino di origine australiana, per esplorare possibili connessioni con l’Alzheimer e i processi di riparazione cerebrale. La ricerca si concentra su come alcune caratteristiche di questo uccello possano offrire spunti utili per comprendere meglio il funzionamento del cervello umano e i meccanismi di recupero dopo danni neuronali.

Genova, 5 maggio 2026 - Il cervello del diamante mandarino - un uccellino di origine australiana – cosa può svelarci sull’Alzheimer e in generale sui meccanismi di riparazione cerebrale? Uno studio della Boston University mette in fila domande affascinanti. Siamo naturalmente sul terreno del “potrebbe”, che ci proietta direttamente nel futuro, come sottolinea Antonio Uccelli, neurologo clinico, direttore scientifico dell’Irccs ospedale San Martino di Genova e coordinatore di Mnesys, un grande progetto di ricerca sulle neuroscienze che coinvolge centinaia di scienziati in Italia. Gli abbiamo rivolto qualche domanda per cercare di capirne di più.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Una raccolta di contenuti

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