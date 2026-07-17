SANITÀ. In Bergamasca entro i termini previsti il 79% delle ricette con priorità «breve» e l’80% di quelle differibili. I dati in commissione regionale. Bertolaso: non ci fermiamo. C’è un lato negativo, noto a tutti: trovare una visita o un esame con la sanità pubblica, e trovarlo in tempi rapidi, resta impresa difficile. Ad esempio, per una ricetta con priorità «B» («Breve», entro 10 giorni) o «D» («Differibile», entro 30 giorni per le visite o 60 per gli accertamenti strumentali come esami diagnostici), in Bergamasca circa una richiesta su cinque «sfora» la scadenza. Ma la performance del sistema è in miglioramento, e la Bergamasca è tra le migliori in Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Visite e prestazioni, migliorano i tempi». Ma una richiesta su 5 «sfora» la scadenza

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Migliorano i tempi d’attesa: visite entro 30 giorni all’87%, esami entro 60 giorni al 98%Nelle Aziende Sanitarie di Parma si registra un miglioramento nei tempi di accesso a visite ed esami diagnostici.

Temi più discussi: Visite e prestazioni, migliorano i tempi. Ma una richiesta su 5 sfora la scadenza; Liste di attesa, migliorano i tempi per le urgenze. Aperti nuovi slot col privato per ridurre i tempi; Liste d'attesa, migliora il rispetto dei tempi per le urgenze: restano criticità per le prestazioni differibili; Tempi di attesa, l'USL accelera sulle urgenze: migliorano i dati Agenas e si rafforza la rete delle prestazioni.

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