Migliorano i tempi d’attesa | visite entro 30 giorni all’87% esami entro 60 giorni al 98%

Da parmatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Aziende Sanitarie di Parma si registra un miglioramento nei tempi di accesso a visite ed esami diagnostici. Secondo i dati più recenti, l’87% delle richieste di visite specialistiche prenotate tramite CUP e farmacie viene soddisfatto entro 30 giorni, mentre il 98% degli esami viene effettuato entro 60 giorni. Questi numeri rappresentano un aumento rispetto ai periodi precedenti e sono superiori alla media regionale. La situazione si riferisce ai dati raccolti nella settimana scorsa.

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Migliorano i tempi di accesso a visite ed esami nelle Aziende Sanitarie di Parma. Dati alla mano - e il riferimento alla settimana scorsa - l’87% delle richieste di visite specialistiche prenotate tramite CUP e farmacie è stato soddisfatto entro 30 giorni, un dato superiore alla media regionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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