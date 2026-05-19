Migliorano i tempi d’attesa | visite entro 30 giorni all’87% esami entro 60 giorni al 98%

Nelle Aziende Sanitarie di Parma si registra un miglioramento nei tempi di accesso a visite ed esami diagnostici. Secondo i dati più recenti, l’87% delle richieste di visite specialistiche prenotate tramite CUP e farmacie viene soddisfatto entro 30 giorni, mentre il 98% degli esami viene effettuato entro 60 giorni. Questi numeri rappresentano un aumento rispetto ai periodi precedenti e sono superiori alla media regionale. La situazione si riferisce ai dati raccolti nella settimana scorsa.

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