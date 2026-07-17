Una delegazione delle Nazioni Unite, guidata dalla vicesegretaria generale e coordinatrice residente in Libia, ha visitato Bengasi. Il sindaco della città ha incontrato i rappresentanti dell’ONU per discutere di stabilità e cooperazione nel paese. La visita si è concentrata sulle questioni legate alla sicurezza e allo sviluppo locale, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o piani specifici.

Il Sindaco di Bengasi Incontra la Delegazione delle Nazioni Unite. ROMA (ITALPRESS) – Recentemente, il sindaco di Bengasi, Ezzeddine Al-Gharabi, ha accolto una delegazione delle Nazioni Unite, guidata dalla vicesegretario generale dell’ONU e coordinatrice residente in Libia, Ulrika Richardson. L’incontro ha avuto luogo per discutere questioni relative alla cooperazione nello sviluppo e ai servizi essenziali della città. La delegazione ha incluso rappresentanti di diverse agenzie ONU, tra cui IOM, UNDP, UNFPA, UNODC, UNICEF, UNHCR, UNSMIL e WFP. Durante la riunione, il sindaco ha presentato i recenti progressi nella ricostruzione di Bengasi, riconducendoli alla stabilità assicurata dalle forze armate libiche guidate dal maresciallo Khalifa Haftar. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Visita della delegazione ONU a Bengasi: focus su stabilità e cooperazione in Libia.

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