Oggi si è svolto un incontro tra il ministro della Difesa e il rappresentante delle Nazioni Unite responsabile delle operazioni di pace. Al centro del colloquio ci sono stati temi relativi alla presenza delle forze internazionali in Libano e alla situazione di stabilità nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell'incontro.

Incontro oggi tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace Jean-Pierre Lacroix. Al centro del confronto il ruolo delle missioni Onu e, in particolare, la situazione nel sud del Libano. “Cordiale incontro con il sottosegretario generale Onu per le Operazioni di Pace, Jean-Pierre Lacroix”, ha dichiarato Crosetto, sottolineando come il dialogo si sia concentrato “sul ruolo della missione Unifil in un contesto sempre più fragile”. Il ministro ha evidenziato la necessità di evitare “un vuoto di sicurezza nel sud del Libano”, indicando come priorità “sostenere la stabilità, il dialogo negoziale e la piena attuazione della Risoluzione 1701”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Crosetto incontra Lacroix. Focus su Unifil e stabilità del Libano

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