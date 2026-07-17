La Virtus sta lavorando per completare il roster della prossima stagione 2026-27, concentrandosi su valutazioni e acquisizioni. Tra le strategie adottate, si punta a rafforzare il tiro da tre punti e si attende l’arrivo di un nuovo giocatore con caratteristiche fisiche e di centimetri. L’area tecnica sta valutando diversi profili, senza ancora annunciare ufficialmente nuovi acquisti.

L’estate della Virtus scorre tra appunti e osservazioni. Non è ancora il momento degli ultimi annunci, ma quello delle valutazioni, con l’area tecnica impegnata su più tavoli per definire gli ultimi tasselli del roster che affronterà la stagione 2026-27. Da una parte gli occhi sono puntati su Lubiana, dove sono in corso gli Europei Under 20. Tra gli azzurrini ci sono anche Matteo Accorsi, destinato a vivere un’annata in prestito a Pesaro, e Matteo Baiocchi. Dall’altra, invece, continua lo studio del mercato, con l’obiettivo di completare una squadra che cambierà sensibilmente volto. Il cambiamento passerà soprattutto dalla panchina. Alex Mumbrù porterà infatti una filosofia diversa rispetto a quella vista negli ultimi anni: una pallacanestro più dinamica, fatta di transizione e maggiore utilizzo del tiro da tre punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il tiro da tre sarà l’arma segreta. E si aspetta Kokila per centimetri e muscoli

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