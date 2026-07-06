sorpresa diarra nuova arma virtus il pivot in nazionale si esalta da tre

Aliou Diarra, nuovo acquisto della Virtus Bologna, si è distinto in campo con una prestazione da tre punti, dimostrando versatilità. Dopo aver iniziato la stagione come pivot in Nazionale, ha mostrato capacità offensive e difensive, passando da ruolo da poster a giocatore completo. La sua prima annata con la squadra ha evidenziato un contributo che va oltre il semplice ruolo di schiacciasassi, evidenziando una crescita significativa.

Da uomo da poster a uomo tutto campo. O forse entrambe le cose. Perché Aliou Diarra, nel primo anno sotto le Due Torri, ha fatto molto di più che limitarsi a schiacciare qualsiasi cosa passasse dalle sue parti. Arrivato in punta di piedi dal sottobosco del basket mondiale, con tanta curiosità attorno al suo nome, il lungo maliano classe 2001 si è preso Bologna un rimbalzo alla volta, una stoppata alla volta, una schiacciata alla volta. Senza fretta, ma senza fermarsi mai. All’inizio era energia pura, istinto e atletismo. Un concentrato di esplosività ancora tutto da modellare. Il diamante andava lavorato e la Virtus si è messa all’opera con pazienza e metodo limando gli spigoli senza toccarne l’anima cestistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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