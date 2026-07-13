Kokila è arrivato a Bologna, dove ha completato le visite mediche presso il centro Isokinetic e a Villalba. Ora attende di firmare il contratto e di unirsi alla squadra.

È già a Bologna, nelle scorse ore ha sostenuto le visite mediche di rito (facendo la spola tra Villalba e il centro Isokinetic) e adesso aspetta soltanto di iniziare la nuova avventura in bianconero. Kevin Kokila è pronto a diventare il nuovo tassello del reparto lunghi della Virtus, che continua a prendere forma in vista della prossima stagione. Un innesto nel segno della fisicità e dell’energia, caratteristiche che il centro franco-angolano porterà sotto i tabelloni insieme a Momo Diouf e Aliou Diarra. Nato nel 2001 a Ivry-sur-Seine, alle porte di Parigi, Kokila ha scelto di rappresentare l’Angola a livello internazionale, una nazionale con cui ha già conquistato l’oro all’AfroBasket 2025, superando in finale proprio il Mali del suo prossimo compagno di squadra Aliou Diarra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, Kokila è già sbarcato in città. Le visite mediche, poi il contratto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, Viery atteso in città all’inizio della prossima settimana per visite mediche e firma del contrattoLa Fiorentina aspetta Viery in città all'inizio della prossima settimana per sottoporlo a visite mediche e per la firma del contratto.

Milan, ecco Gila: le sue prime parole. In giornata visite mediche e firma del contrattoIeri sera, alle 20:00, il difensore spagnolo Mario Gila è arrivato all'aeroporto di Linate Prime.

Temi più discussi: Virtus Bologna, Carr è il nuovo playmaker: adesso si attende Kokila; A: Virtus BO risolve con Vildoza ingaggia il play Carr guarda a Kokila via Dubai; Virtus Bologna, lo svedese 23enne Bobi Klintman è il primo acquisto dei bianconeri nell'era Mumbrù; Virtus Bologna, 5 milioni l’anno per l’Eurolega: ecco chi pagherà.

Virtus Bologna, Kevin Kokila completa il reparto lunghi: è in città, attesa la firmaLa Virtus Bologna continua a plasmare il proprio roster in vista della prossima stagione e aggiunge un nuovo e importante tassello sotto i tabelloni: Kevin Kokila. Il centro franco-angolano di 204 cen ... pianetabasket.com

Virtus, Kokila è già sbarcato in città. Le visite mediche, poi il contrattoSerie A Kevin, 24 anni, nato alle porte di Parigi, ha scelto però di giocare per la nazionale angolana ... msn.com