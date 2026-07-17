Un giovane centrale del settore giovanile della Virtus è stato promosso in prima squadra. Pascucci, già nel settore giovanile, è stato ufficialmente inserito nel roster della prima squadra. La società ha deciso di puntare sui propri talenti cresciuti nel vivaio, includendo il giocatore nel gruppo principale. La promozione avviene in un contesto di attenzione ai giovani atleti e alla valorizzazione dei loro talenti.

E’ una Virtus che non solo punta sui giovani, ma lo fa valorizzando quelli del suo vivaio. Insomma il top. Un altro talento biancorosso pronto a spiccare il volo in maglia Essence Hotels. Dopo un po’ di gavetta nei campionati minori, per Filippo Pascucci è arrivato il momento del salto di qualità e la chiamata della serie A2. Centrale, grande saltatore e caratterialmente grintoso, il fanese farà parte del gruppo guidato da coach Bonitta, pronto ad affrontare una stagione lunga e stimolante. "Sono molto felice di far parte del gruppo della prima squadra – afferma Pascucci – la formazione allestita è di alta qualità, il mio obiettivo sarà quello di imparare il più possibile e di crescere tecnicamente, anche seguendo le indicazioni preziose di un allenatpre di spessore come Marco Bonitta ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il giovane centrale del vivaio approda in prima squadra. Pascucci spicca il volo: promosso

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