Prima categoria Promosso il Potenza Picena Comotto | Applausi alla squadra

Il Potenza Picena ha ottenuto la promozione in Prima categoria dopo un percorso difficile. Il tecnico della squadra ha commentato con entusiasmo, ringraziando i giocatori per gli sforzi fatti. La promozione è arrivata dopo aver affrontato avversari considerati tra i più forti e organizzati del campionato, tra cui Folgore Castelraimondo, Belforte, Montegiorgio e Portorecanati. La squadra si è distinta per determinazione e impegno lungo tutta la stagione.

"È stata una promozione arrivata al termine di un cammino complicato perché in Prima categoria ci sono squadre forti e organizzate come Folgore Castelraimondo, Belforte, Montegiorgio e Portorecanati". Marco Comotto ripercorre la stagione, che non è ancora finita, alla guida del Potenza Picena. "Non siamo partiti bene, nelle prime giornate – ricorda – non venivano i risultati pur giocando bene, poi abbiamo iniziato a vincere quando si è cementato un gruppo profondamente rinnovato e siamo riusciti a centrare la Promozione nonostante un’agguerrita concorrenza". In casa il Potenza Picena ha avuto una marcia in più. "Non abbiamo perso sul nostro impianto e abbiamo subito un solo gol, per di più su rigore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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