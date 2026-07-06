Il progetto per portare i ragazzi dal vivaio fino in prima squadra Seravezza lungimirante | Lo sguardo è sul futuro

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club ha annunciato un progetto che prevede il percorso dei giovani dal vivaio fino alla prima squadra. L’obiettivo è far crescere e sviluppare i talenti emergenti all’interno del settore giovanile, con l’intento di integrarli successivamente nel team principale. La strategia si concentra sulla formazione e sulla valorizzazione delle future promesse, mantenendo uno sguardo rivolto alle opportunità di crescita dei ragazzi.

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"Vogliamo far crescere i nostri ragazzi e portarli in prima squadra". Questo è il dichiarato proposito del Seravezza per il proprio settore giovanile, guardando al futuro. Il responsabile del settore giovanile verdazzurro Matteo Vitaloni (nella foto) traccia il bilancio del lavoro svolto e presenta i programmi 202627. "L’obiettivo principale del nostro settore giovanile resta quello di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita fino alla prima squadra in Serie D – spiega Vitaloni – la Juniores, in questo senso, rappresenta un passaggio fondamentale". Lo dimostrano gli esordi in D nella passata stagione dei classe 2007 Ryan Tognoni (anche a segno contro il Siena) e Giancarlo Sebastiano Casani oltre ai numerosi giovani aggregati alla prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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