Viola d’assalto pronto il sesto colpo Oulai conferme dal Trabzonspor | Raggiunto l’accordo con i viola Ma il suo arrivo diventa un intrigo
Il Trabzonspor ha confermato di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Christ Inao Oulai. La trattativa tra i due club è ancora in corso, creando un intrigo tra le parti. Oulai, che aspetta di trasferirsi a Firenze, sembra desideroso di completare il trasferimento, ma la situazione rimane complessa e da definire. Nessuna comunicazione ufficiale ancora sulla data di arrivo del giocatore.
Una matassa da sbrogliare. Di quelle particolarmente intricate. Da una parte la Fiorentina, dall’altra il Trabzonspor. E in mezzo c’è Christ Inao Oulai che non vedrebbe (condizionale più che mai d’obbligo) l’ora di sbarcare a Firenze. La storia, già complessa di suo ormai da giorni, si è arricchita di un ulteriore colpo di scena. Nel tardo pomeriggio il cielo pareva rasserenarsi in modo definitivo, con le dichiarazioni del vice presidente del Trabzonspor a far immaginare la linea del traguardo. "Lasceremo partire Oulai. Abbiamo trovato un accordo di massima con la Fiorentina. Attendiamo che il giocatore definisca i dettagli del suo contratto. Credo che il trasferimento si concretizzerà nel giro di pochi giorni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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