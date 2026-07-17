Viola d’assalto pronto il sesto colpo Oulai conferme dal Trabzonspor | Raggiunto l’accordo con i viola Ma il suo arrivo diventa un intrigo

Notizia in breve

Il Trabzonspor ha confermato di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Christ Inao Oulai. La trattativa tra i due club è ancora in corso, creando un intrigo tra le parti. Oulai, che aspetta di trasferirsi a Firenze, sembra desideroso di completare il trasferimento, ma la situazione rimane complessa e da definire. Nessuna comunicazione ufficiale ancora sulla data di arrivo del giocatore.