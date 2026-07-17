Vincent Plicchi la famiglia del tiktoker suicida in diretta chiede una commissione parlamentare d' inchiesta Il padre | I ragazzi continuano a morire in diretta social
La famiglia di Vincent Plicchi, il 23enne morto suicida in diretta social a ottobre, chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Il padre afferma che i giovani continuano a morire sui social in diretta. La morte del tiktoker, avvenuta dopo una campagna diffamatoria con accuse infondate, resta senza risposte ufficiali. La richiesta riguarda l’assenza di interventi concreti per prevenire episodi simili.
Quella di Vincent Plicchi, il 23enne bolognese noto tiktoker morto suicida in diretta social a ottobre 2023 dopo una campagna diffamatoria con infondate accuse anche di pedofilia, è una storia che non può e non deve essere dimenticata e che ancora aspetta risposte. Le indagini sul suo caso state archiviate, ma i familiari del ragazzo — e non solo — aspettano ancora giustizia. Per questo la richiesta dei familiari è che presto possa aprirsi una commissione parlamentare d’inchiesta; un’ulteriore sollecitazione è arrivata da parte della deputata 5 stelle Stefania Ascari, che ha presentato un’interrogazione ai ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, chiedendo ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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