Quella di Vincent Plicchi, il 23enne bolognese noto tiktoker morto suicida in diretta social a ottobre 2023 dopo una campagna diffamatoria con infondate accuse anche di pedofilia, è una storia che non può e non deve essere dimenticata e che ancora aspetta risposte. Le indagini sul suo caso state archiviate, ma i familiari del ragazzo — e non solo — aspettano ancora giustizia. Per questo la richiesta dei familiari è che presto possa aprirsi una commissione parlamentare d’inchiesta; un’ulteriore sollecitazione è arrivata da parte della deputata 5 stelle Stefania Ascari, che ha presentato un’interrogazione ai ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, chiedendo ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Vincent Plicchi, la famiglia del tiktoker suicida in diretta chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Il padre: «I ragazzi continuano a morire in diretta social»

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