Un murales dedicato a Vincent, il giovane tiktoker suicida, si trova in un luogo non specificato. La scritta “Le parole che fanno male” accompagna l’opera, che mira a sensibilizzare sulla sofferenza causata da parole e cyberbullismo. L’obiettivo è trasformare la tragedia in un messaggio di speranza e consapevolezza per i più giovani. L’installazione è stata realizzata il 4 giugno 2026.

Pianoro, 4 giugno 2026 – Trasformare una tragedia immensa in un seme di speranza e consapevolezza per le giovani generazioni. È questo l'obiettivo profondo del progetto di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte della scuola primaria "R.L. Montalcini" e della scuola secondaria di primo grado "M. Hack". Un percorso intenso, nato a più di due anni dal dolore per la scomparsa di Vincent Plicchi, che si è concluso ufficialmente con l'inaugurazione di un murales alla stazione: un'opera visiva che rimarrà come monito e promessa per il futuro. Il progetto ha preso vita grazie a una virtuosa sinergia territoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le parole che fanno male": dov’è il murales dedicato a Vincent, tiktoker suicida

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