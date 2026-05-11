Un film su Vincent tiktoker suicida La rabbia del papà | Non è stata fatta giustizia

Un film racconterà la storia di Vincent, un giovane tiktoker che si è suicidato. La decisione di realizzare il film ha suscitato reazioni, con il padre che ha espresso rabbia e afferma che non è stata fatta giustizia. La narrazione includerà immagini di Vincent come ragazzo allegro e amato da tutti, ma anche momenti di angoscia che lo avevano accompagnato nella vita quotidiana.

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