Un film su Vincent tiktoker suicida La rabbia del papà | Non è stata fatta giustizia
Un film racconterà la storia di Vincent, un giovane tiktoker che si è suicidato. La decisione di realizzare il film ha suscitato reazioni, con il padre che ha espresso rabbia e afferma che non è stata fatta giustizia. La narrazione includerà immagini di Vincent come ragazzo allegro e amato da tutti, ma anche momenti di angoscia che lo avevano accompagnato nella vita quotidiana.
Bologna, 11 maggio 2026 - Ci sarà il Vincent “allegro, spensierato, a cui tutti volevano bene” ma anche “l’ombra dell’angoscia che turbava la sua quotidianità, semplice, familiare, giocosa”. Matteo Plicchi racconta così l’anima del film su suo figlio Vincent, che il 9 ottobre 2023 a soli 23 anni si è tolto la vita in diretta su TikTok dopo una campagna diffamatoria orchestrata sui social. Sarà un cortometraggio a raccontare la sua storia. La violenza digitale e il suicidio in diretta su TikTok. La storia del ragazzo conosciuto online come 'Inquisitor Ghost'. Nell’estate del 2023 una campagna diffamatoria lo accusa pubblicamente di pedofilia, diffondendo screenshot manipolati e falsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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