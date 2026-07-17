Il decreto firmato dal Presidente della Repubblica ha ufficializzato il passaggio di Vimodrone da paese a città. La firma è stata consegnata al Municipio, segnando un cambiamento formale. La trasformazione riflette le radici storiche e l’evoluzione demografica del territorio. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle motivazioni o alle implicazioni del provvedimento. La decisione è stata comunicata attraverso un atto ufficiale senza ulteriori dettagli pubblici.

Da paese a città. Il salto di Vimodrone, l’ex borgo rurale alle porte di Milano, è diventato ufficiale con la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul decreto notificato in Municipio. Un traguardo prestigioso che corona un cammino iniziato mesi fa su forte spinta del Consiglio comunale, deciso a veder riconosciuto il valore di un territorio capace di trasformarsi senza mai perdere il legame con le origini. Le radici di questa comunità sono infatti antichissime, documentate già a partire dal X secolo, prima del lungo e celebre rapporto con la dinastia dei Visconti di Modrone, una delle casate più illustri d’Italia. A... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vimodrone da paese a città: "Radici storiche e identità ci hanno fatto crescere"

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