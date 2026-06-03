Spirito di Oriana aiutaci tu Ma che ci hanno fatto? Ci hanno anestetizzato?

Spirito di Oriana, dove sei? Se puoi, aiutaci a percorrere un tunnel di cui non si vede più l'uscita. È il vicolo cieco dell'autorazzismo, dell'odio di noi stessi, del rifiuto distruttivo di ciò che siamo. Partiamo da un orrendo fatto di cronaca. No, non è affatto una vecchia storia. E non è nemmeno lontana da noi. Leggete oggi Federico Punzi e Andrea Venanzoni e non riuscirete a rimanere con gli occhi asciutti. Siamo a Southampton, è il 3 dicembre 2025, e uno studente viene barbaramente trucidato. La vittima si chiama Henry Nowak, 18 anni, è un ragazzo britannico-polacco, e sta tornando a piedi alla residenza universitaria dopo una serata con i compagni di calcio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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