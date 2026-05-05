In un’intervista a Belve Crime, l’ex poliziotto Roberto Savi, leader della Banda della Uno Bianca, ha raccontato di aver avuto protezioni da parte di alcune figure considerate non criminali. Ha dichiarato che queste persone non gli hanno permesso di commettere alcune azioni, ma successivamente sono state coinvolte in episodi in cui sono stati invece colpiti. Savi ha scelto di parlare pubblicamente per la prima volta, rompendo il silenzio sulla sua vicenda.

Un’intervista che si annuncia come una delle più controverse degli ultimi anni, non solo per il profilo dell’intervistato, ma per il contenuto delle sue dichiarazioni, che potrebbero riaccendere il dibattito su una verità giudiziaria mai del tutto accettata dai familiari delle vittime. Uno degli episodi più oscuri fu l’omicidio nell’armeria di via Volturno, a Bologna, il 2 maggio 1991, in cui furono uccisi la titolare Licia Ansaloni e il suo collaboratore, l’ex carabiniere Pietro Capolungo. Un delitto che è stato ricondotto a una rapina, ma che Roberto Savi oggi rilegge in modo diverso. «Ma va la, la rapina. Chi va a rapinare pistole? Non avevamo nient’altro che pistole in quella casa».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Roberto Savi della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: «Personaggi non delinquenti ci hanno garantito protezione. Erano quelli che non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere»

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Belve Crime, Roberto Savi della Uno Bianca intervistato in carcere da Francesca Fagnani. I parenti delle vittime: Frastornati; Belve Crime, torna lo spin off del format di Francesca Fagnani: quando va in onda e chi sono gli ospiti. C'è anche Elisa True Crime; Stasera in TV: a Belve Crime, Fagnani faccia a faccia con la mantide di Parma e il killer della Uno Bianca; Belve Crime torna su Rai 2 il 5 maggio: Fagnani riparte da Miroslawa, Savi e Bussone.

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Rai2. . Martedì 5 maggio, dalle 21:20, a #BelveCrime Francesca Fagnani intervista per la prima volta dopo 32 anni Roberto Savi, il capo della Banda della ‘Uno Bianca’. Siamo in onda ogni martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! - facebook.com facebook

Roberto Savi della Uno Bianca intervistato da Fagnani. I parenti delle vittime: «Frastornati» x.com